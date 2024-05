"Until the end of the world": il documentario di Francesco De Augustinis

Non solo carne. Oltre agli allevamenti intensivi di maiali, polli e vitelli, anche l’industria del pesce incide in maniera significativa sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza alimentare e sullo sfruttamento delle risorse, inquinando paradisi naturali e distruggendo piccole economie locali in varie parti del mondo.

"Until the End of the World", di Francesco De Augustinis (Ita, 2024, 58', ONE EARTH doc).

Il documentario è una produzione indipendente che racconta un viaggio di investigazione sul mondo degli allevamenti di pesce che parte in Italia e attraversa tre continenti, fino alla "fine del mondo" nella Patagonia Cilena.



Seguirà un dibattito con l'autore, Francesco de Augustinis, Francesco Ceccarelli, responsabile investigazioni di Essere Animali e la Dr.ssa Elena Lara di Compassion in World Farming.