"Gli uomini che piantavano gli alberi" la mostra per i duecento anni dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato

Venerdì 21 ottobre alle ore 17.30 presso la sede della Biblioteca d’Arte di San Giorgio in Poggiale a Bologna innaugurazione della mostra fotografica “Gli uomini che piantavano alberi”, che il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia- Romagna, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Agricoltura, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e il supporto di Genus Bononiae Musei nella città, organizza in occasione dei 200 anni dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato. Il giorno dell’inaugurazione vedrà, inoltre, la partecipazione di S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, con una riflessione sull’enciclica “Laudato Si”.

La giornata inaugurale prevede anche una partecipazione speciale, quella di Fabio Clauser, il centenario e leggendario “uomo che ha piantato alberi”, guidato la gestione delle foreste demaniali, delle foreste casentinesi e della riserva di Vallombrosa, creato la riserva integrale di Sasso Fratino, elaborato una personale esperienza a metà tra la politica forestale e la filosofia della Natura, nonché autore di un libro emblematico come il “Romanzo Forestale”. L’intervista, registrata a Firenze nell’ottobre 2022, è l’omaggio a una personalità unica nella storia del Corpo Forestale dello Stato, e parte costitutiva e immancabile del progetto.

L’esposizione, che si terrà dal 21 ottobre al 21 novembre, è stata curata da Pierangelo Bellettini e Aldo Terzi prendendo spunto dal racconto dello scrittore francese Jean Giono, che nel libro “L’uomo che piantava alberi” narra la storia d’invenzione del pastore Elzéard Bouffier capace, con la sola forza del suo impegno, di riforestare da solo un’arida vallata ai piedi delle Alpi francesi, presenta l’immane progetto di forestazione, sistemazione idrogeologica dei bacini montani dei nostri Appennini, lavoro di bonifica della pianura e delle coste, portato avanti dai Forestali dal 1822 al 2022. I Forestali, prima nel Corpo Forestale, e oggi nell’Arma dei Carabinieri, sono stati, nel tempo, artefici e custodi di questo lungimirante e visionario progetto di trasformazione del paesaggio nazionale e, conoscere questa parte di storia d’Italia, comprendere le ragioni delle scelte e le modalità delle azioni, non è solo un modo di rendere omaggio al lavoro svolto, ma anche l’occasione per riflettere sulle azioni di una moderna e saggia politica ambientale.

Accompagneranno la mostra, nell’approfondimento dei temi trattati, “I Dialoghi”, con studiosi, professionisti, scrittori, artisti e personaggi sulle tematiche che sono al centro della mostra e in particolare il paesaggio come sintesi delle forze della natura e dell’attività antropica. Gli incontri si tengono presso la sede della Biblioteca d’Arte di San Giorgio in Poggiale, dalle 17 alle 19, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma degli incontri:

Giovedì 27 ottobre 2022 - Il bosco corpo vivo

Silvia Biondini - Reparto Carabinieri Biodiversità Pieve Santo Stefano

Alessandro Chiarucci - Università di Bologna

Piermaria Corona - Centro di Ricerca Foreste, Legno del CREA - MIPAAF

Giorgio Vacchiano – Università Statale di Milano

Giovedì 3 novembre 2022 - L’invenzione della Natura

Enrico Brizzi - Scrittore Paola De Pietri – Artista

Loriano Macchiavelli - Scrittore

Giovedì 10 novembre 2022 – I Segni e i significati

Mauro Agnoletti – Università di Firenze

Carlo Blasi – Università di Roma “La Sapienza”

Carla Di Francesco – Presidente FAI Emilia-Romagna

David Monacchi – Artista, compositore, ingegnere del suono

Giovedì 17 novembre 2022 – Il Tutto che ci unisce

Sara Aielli – Comandante NIPAAF Reggio Emilia

Giuseppe Casetta – Abate Generale Monaci Vallombrosani

Gianfranco Marchesi – Medico Specialista in Neurologia e Psichiatria

Livio Pedrana - Comandante Stazione Carabinieri Forestale di Sestola

I Cammini:

Con proprio personale e con l’aiuto dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFOR), viene assicurata la possibilità di visite guidate gratuite che accompagneranno i visitatori in un percorso storico degli ultimi 200 anni nel quale, il paesaggio italiano e in particolare quello della Regione Emilia-Romagna, si è profondamente modificato con un aumento straordinario della superficie boscata e di habitat complessi e unici. Durante il periodo della mostra sono state organizzate dai Carabinieri Forestali, in collaborazione con gli esperti del CAI (Club Alpino Italiano), escursioni in ambienti forestali per gruppi di circa trenta persone, che saranno accompagnati nei luoghi che hanno subito trasformazioni a seguito dai lavori di rimboschimento, dal 1930 al 1970. L’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire ai Gruppi Carabinieri Forestale competenti almeno 5 giorni prima della data dell’escursione. Ai fini assicurativi è prevista la corresponsione di una quota di € 7,50 (sono esclusi i Soci CAI).

19 novembre 2022 - Parco Regionale del Corno alle Scale, percorso ad anello con partenza dalla Caserma Forestale di Madonna dell’Acero, Lizzano in Belvedere (BO) alle ore 9,30 (per info e prenotazione 051 5274317).