"Uova da collezione": il laboratorio didattico online

Quali animali depongono le uova? Come si sono conservate le uova per milioni di anni? Quanto sono grandi? E di che colore erano le uova di dinosauro? Con queste e altre domande vi metteremo alla prova e andremo a scoprire alcuni reperti della Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini". Iniziativa nell'ambito di "Museum Time...sperimenta con noi!", la rassegna di attività didattiche online per tutti, promossa dal Sistema Museale di Ateneo.

APPUNTAMENTI

domenica 4 aprile 2021, ore 16.30 - PRENOTA

lunedì 5 aprile 2021, ore 16.30 - PRENOTA

Età: laboratorio didattico per famiglie con bambini dai 6 anni in su.

Quota di partecipazione: 5€ per ogni bambino partecipante da pagare tramite bonifico bancario. La prenotazione sarà confermata alla ricezione di copia del bonifico all'indirizzo sma.servizieducativi@unibo.it. La quota non è rimborsabile.

Le attività si svolgeranno in diretta streaming. Il venerdì antecedente l'appuntamento, agli iscritti in regola con il pagamento verrà inviato tramite e-mail il link per partecipare.