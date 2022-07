UR (la profondità dell’enigma) - prorogata fino a domenica 17 luglio 2022

Visto il grande apprezzamento del pubblico continua fino a domenica 17 luglio presso il Museo MAGI’900 di Pieve di Cento la mostra di scultura UR (La profondità dell’enigma). Ideata dallo scrittore e poeta Gian Ruggero Manzoni, l’ampia collettiva propone un’immersione in un universo onirico e simbolista, grazie alle sculture Alberto Bambi, Daniela Carletti, Michelangelo Galliani, Gianni Guidi, Fabrizio Loschi, Sergio Monari, Giovanni Scardovi, Amir Sharifpour e Sergio Zanni. Un affondo nell’immaginario figurativo ancestrale, tra evocazioni mitiche, mutanti, figure che sembrano uscite da portali medievali, citazioni ricche di richiami alla storia dell’arte dall’antichità al Novecento. In mostra ogni artista presenta diverse opere, attraverso le quali si costruisce un suggestivo percorso che, pur lasciando in piena luce le singole individualità, intreccia affascinanti narrazioni condivise, tra memoria e trascendenza, rivelazione e mistero. Un esercizio critico radicale, nato dalla volontà di “opporsi alla babele in cui si dibatte il sistema dell’arte contemporanea internazionale attraverso un solido radicamento nella tradizione etno-antropologica” come dichiara il curatore. Accompagna la mostra un catalogo edito da Danilo Montanari con testi di Gian Ruggero Manzoni e Valeria Tassinari, curatrice scientifica del museo.

La mostra è a ingresso gratuito.