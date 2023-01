"Urban life" performance e vernissage

Venerdì 27 gennaio dalle ore 19 a Bologna "Urban Life" proiezione video su testi dello scrittore Vincenzo Bagnoli,

voce recitante Gaia Chon, con immagini selezionate dell'artista Denis Gambaretto - rappresentato da SentireArte Contemporary Art



Dove:

Odeon Gallery- in via Mascarella 3- Bologna

Ingresso gratuito



Per info su questo o prossimi eventi:



Pagina Fb Teatro Olistico con Gaia Chon