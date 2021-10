Urban Nature scopri la natura urbana di Bologna con eventi gratuiti insieme a WWF

Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima. Il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, evento che quest’anno si terrà domenica 10 ottobre e che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia con una grande varietà di iniziative nel corso delle quali famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana.

Più di 50 le associazioni coinvolte a fianco del WWF che proporranno eventi aperti a tutti e gratuiti.

Ecco cosa accade a Bologna e provincia: passeggiate, ripristino zone verdi e bioblitz, biciclettate e seminari.

Partecipa ad un bioblitz con WWF al Parco dei Cedri. Passeggiata all’Oasi Libera Evoluzione con il WWF Bologna. Esposizione della mostra ‘Uccelli dei Parchi Urbani. Esplora la natura lungo il Navile: un'occasione per riscoprire un angolo diverso della città e per favorire la fauna (pipistrelli e impollinatori in particolare) presente lungo il canale, nell'area urbana, e per partecipare ai lavori di predisposizione di un giardino per gli impollinatori al Sostegno, e tanto altro.

Scopri tutti gli eventi in città e provincia e come partecipare nel weekend del 9-10 ottobre.

Infine, diventa anche tu un Citizen Scientist: dai il tuo contributo alla ricerca della biodiversità della tua città attraverso l’evento organizzato su tutto il territorio nazionale nell’app iNaturalist dal 1 al 10 ottobre.

Scopri come: https://www.wwf.it/uploads/Attivita%CC%80-citizen-science-2021.pdf

