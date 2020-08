V° laboratorio teatrale gratuito lib lab - compagnia Dâimò

Evento organizzato da Dâimò e Link Bologna

Attenzione è necessario prenotare entro lunedì 7 settembre tramite Whatsapp: 3201580733

Lib Lab è un laboratorio teatrale esperienziale libero e Gratuito offerto dall'Associazione culturale e Compagnia Teatrale Dâimò e in collaborazione con Link Bologna, che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale, rivolto a tutti, sia per chi ha già esperienza cosi da potersi allenare sia per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa fantastica esperienza.

Dal 22 Luglio per 7 mercoledì fino alla fine di settembre, dalle 20,30 per 2 ore ci divertiremo insieme:

- Riscaldamento del corpo e della voce,

- Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo

- Tecniche di memoria,

- Esercizi di improvvisazione, per dar modo di capire ai partecipanti quale può essere in futuro la migliore soluzione per continuare questa esperienza teatrale.

Il luogo offre sia una zona esterna che interna se dovesse esserci maltempo.

Sarà mantenuto il distanziamento secondo le ultime normative.

Sarà misurata la temperatura corporea al momento dell'arrivo ad ogni partecipante, e nel caso in cui superi i 37.5°C verrà negato l’ingresso nel rispetto dei protocolli regionali per l’accesso agli spazi e saranno disposti Gel disinfettanti per la sanificazione delle mani.

Obbligo della mascherina fino all'inizio del laboratorio.

Il laboratorio è totalmente gratuito rivolto alle persone maggiorenni ma è necessaria la tessera AICS che ha un costo di 5€ per chi non ne fosse già in possesso.

I laboratori sono singoli eventi workshop e svolti nelle seguenti date:

I° 22 luglio SOLD-OUT

II° 29 luglio SOLD-OUT

III° 5 agosto SOLD-OUT

IV° 2 settembre SOLD-OUT

V° 9 settembre

VI° 16 settembre

VII° 23 settembre



Luogo: Link Bologna via Fantoni 21 (BO)



E' assolutamente necessario prenotare il posto prima di ogni mercoledì, in quanto i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni

Whatsapp: 3201580733

Mail: daimocompagnia@gmail.com

