San Valentino "al contrario": un'idea per il 14 febbraio

Bloom, nell’esclusiva Corte Isolani a Bologna, organizza giovedì 14 febbraio, l’evento “VALENTINE REVERSE” un party dedicato a tutti, dai gruppi, alle coppie, ai single, che si sentono accomunati dall’amore per ciò che offre la vita e che condividono il desiderio di trascorrere una piacevole serata in compagnia.



Matteo Stranieri, gestore di Bloom e di Palazzo Gnudi, storica dimora che ospitò la prima edizione di “Valentine Reverse” con grande successo nel 2019, ha spiegato la sua idea di una serata “fuori dagli schemi”: “Per il 14 febbraio abbiamo pensato di organizzare una festa speciale, fuori dai canoni convenzionali del classico San Valentino per gli innamorati. Per questo il nome “Valentine Reverse”, che significa letteralmente “San Valentino al contrario”. L’intento è di offrire un’occasione diversa a chiunque desideri trascorrere una piacevole serata in compagnia, di incontrare persone nuove, mangiare bene, bere e ascoltare ottima musica in una luogo speciale come il Bloom”. Insomma, un’opportunità per tutti, dalle coppie ai single, dai gruppi ai solitari, di gustare, respirare, ammirare e ascoltare…i piaceri della vita! E chissà…per chi non lo fosse già, magari anche di innamorarsi!



Come si conviene allo stile degli eventi organizzati da Bloom, anche per la serata del 14, una particolare attenzione è dedicata al food and beverage, con aperitivo, cena e dopocena con prodotti di qualità, un servizio eccellente curato nei dettagli e un raffinato sottofondo musicale.



Ingresso dalle ore 20.00.