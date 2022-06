Domenica 12 giugno Valerio Pontrandolfo Quintet live sul palco di San Francesco Estate.

Un viaggio nella storia e nella tradizione jazzistica attraverso le bellissime melodie del Great American Songbook (Cole Porter, Richard Rodgers, Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin) e dei grandi musicisti che hanno posto le basi del linguaggio di questa musica (Art Tatum, Louis Armstrong, Lester Young, Charlie Parker, Bud Powell, John Coltrane, Miles Davis ecc.), nella personale lettura e interpretazione dei vari membri del gruppo.

Verranno inoltre eseguiti brani originali di Valerio Pontrandolfo, alcuni dei quali tratti dai suoi album Are You Sirius? e Out of this World.