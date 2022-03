Vanessa Scalera in "Ovvi destini"

Tre sorelle e un terribile dramma. Cosa si è disposti a sacrificare per il bene della propria famiglia?

Vanessa Scalera - interprete della fiction RAI di grande successo "IMMA TATARANNI" - è Laura, un'incallita giocatrice d'azzardo, primogenita di tre sorelle. Costanza, la più piccola, è stata purtroppo coinvolta in un incidente e costretta alla sedia a rotelle. Laura fu la responsabile dell'accaduto, ma le altre sorelle non lo sanno.



Un angelo? Un demone? Che desiderio potrebbe esprimere Laura, se non quello, per amore e senso di colpa, di far riavere l'uso delle gambe alla sorella?