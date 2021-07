Varignana Music Festival: la musica nell’incanto della natura

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Dal 08/07/2021 al 16/07/2021

Dall’8 al 16 luglio, cinque sere d’estate, musica classica e natura si cui uniscono in un connubio unico di emozione e bellezza accompagnati dai sapori autentici di Palazzo di Varignana.

Per la settima edizione, il festival si svolgerà en plen air per vivere un’esperienza unica insieme ai più celebri artisti internazionali che si esibiranno in programmi di grande fascino, dall’opera al tango. Le location dei concerti saranno la suggestiva Terrazza Bentivoglio che domina il Resort e un nuovo luogo incantato, l’Anfiteatro sul Lago, un teatro naturale immerso nei vigneti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana.

Tra i protagonisti di questa edizione Giovanni Sollima, il performer e compositore italiano più eseguito al mondo; Alexander Romanovsky, ospite di orchestre che vanno dalla New York Philharmonic alla Filarmonica della Scala; Alexandra Dovgan, un’eccezionale pianista che ad appena quattordici anni è oggi considerata una delle più incredibili rivelazioni del pianismo mondiale.

Ai concerti sulla Terrazza Bentivoglio seguiranno le cene gourmet con artisti e performer, dando vita a un momento informale di dialogo e condivisione sotto le stelle. Gli chef di Palazzo di Varignana hanno creato un menù ad hoc, che accompagnerà alla scoperta dei prodotti a chilometro zero coltivati nell’azienda agricola del resort.

Per le serate all’Anfiteatro sul Lago è prevista una raffinata proposta street food da gustare al tramonto nell’attesa del concerto, sempre a base delle materie prime provenienti dalle terre di Palazzo di Varignana.

Varignana Music Festival offre ai suoi ospiti un servizio transfer gratuito su prenotazione da Bologna a Palazzo di Varignana e ritorno per tutte le sere di concerto.

Per maggiori info, prenotazioni e proposte di soggiorno speciali legate ai concerti è possibile scrivere direttamente a vmf@palazzodivarignana.com o chiamare lo 051-271932.

Ticket online in vendita su Boxer Ticket.

