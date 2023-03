“Various Voices”: a Bologna arriva il festival internazionale dei cori LGBTQ+

Dal 14 al 18 giugno Bologna, per la prima volta in Italia, ospiterà “Various Voices”, il festival internazionale dei cori LGBTQ+. Organizzato da Legato, associazione europea dei cori LGBTQ+, il festival vedrà l’esibizione di oltre 3.500 coristi per un totale di 107 cori provenienti da tutto il mondo.

Il festival sarà ospitato nei luoghi simbolo della città: Piazza Maggiore, l’Arena del Sole, l’Oratorio San Filippo Neri, l’Auditorium Manzoni, il DumBo, il MAMbo e il Museo e biblioteca internazionale della musica.

Il gran galà del festival è fissato per il 16 giugno in Piazza Maggiore, con un evento presentato dalla cantante e performer Senhit. Ma Bologna non sarà l’unico scenario in cui i coristi e le coriste si esibiranno: come eventi ‘prequel’, sono previsti concerti anche a Torino, Milano, Bergamo, Padova, Firenze, Perugia e Roma, il 12 e il 13 giugno.

Obiettivo principale del festival è quello di sensibilizzare sulle istanze LGBTQ+, promuovendo una società più accogliente e inclusiva.