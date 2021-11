Escursioni in montagna: vecchi sentieri d'Appennino

“Cos’è un sentiero? Un sentiero è la logica della mente umana, unita al fiuto dell’istinto animale, che trova la linea più agevole fra due punti distanti. Un sentiero è la conoscenza geografica che si materializza nella fatica e nelle incertezze del cammino. Sono passi di generazioni millenarie che si intrecciano sui monti, nei boschi, nei campi collegando borgate, pascoli, mulini, vallate, città. Un sentiero è la testimonianza del passaggio dell’uomo sul territorio, e di come nel tempo l’uomo abbia mutato il suo modo di vivere il territorio. Un sentiero è cultura e civiltà. Ci sono sentieri che nel tempo si sono trasformati in strade, sentieri e cammini che vengono ancora percorsi da un folto numero di viandanti con fini diversi, altri che sono stati dimenticati perché si addentrano in zone dove ormai l’uomo non abita più.”

A chi CONSIGLIAMO questa escursione: persone con buon allenamento, abituate a camminare in montagna.

A chi SCONSIGLIAMO questa escursione: principianti assoluti in montagna, persone senza allenamento.



ATTREZZATURA MINIMA OBBLIGATORIA: Scarponi da trekking alti (NO SCARPE DA GINNASTICA/TENNIS) impermeabili ed in buone condizioni, zaino (consigliato 20-30 l; NO borse a spalla), abbigliamento da trekking, giacca protettiva antivento ed antipioggia, occhiali da sole, crema solare, guanti e berretto. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Adeguata scorta d’acqua.