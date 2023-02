Una "vedova allegra" targata Sol Omnibus Lucet aps

Sabato 25 febbraio alle 17 appuntamento a Pianoro.



Quando si pensa al genere operettistico la mente corre immediatamente a "La vedova allegra" di Lehár, ma quanto davvero la conosciamo? Nota al grande pubblico per brani meravigliosi quali la romanza della Vilja, il duetto "Tace il labbro", il vorticoso finale, è senza dubbio testimonianza del fatto che "la piccola lirica" e tale solo di nome e non di fatto.



La trama è allegra e vivace, le musiche coinvolgenti. Sia la storia narrata sia i brani mostrano una modernità degna di nota. Nella sua riduzione, l'Associazione culturale bolognese Sol Omnibus Lucet privilegia il racconto dell'amore fra i due protagonisti, Hanna e Danilo, rispettivamente interpretati dal soprano Chisako Miyashita e dal tenore Fabiano Naldini. Completa il cast vocale Giada Maria Zanzi nel ruolo di Valencienne. Al pianoforte Giovana Ceranto. Gli artisti indosseranno i costumi di Mirta Zagonara e sfrutteranno gli espedienti scenografici di Luca Bianconcini.



La riduzione che Sol Omnibus Lucet ha già più volte messo in scena con successo e che riproporrà il 25 febbraio p.v. a Pianoro, è adatta proprio a tutti: permetterà a chi già conosce "La vedova allegra" di innamorarsene nuovamente ed assaporarlo in una chiave accessibile a grandi e piccini, melomani e neofiti del genere, tra canto e recitazione.



L'appuntamento, dunque, è per sabato 25 febbraio 2023 alle ore 17 presso il Museo di Arti e Mestieri in via Gualando 2 a Pianoro. Ingresso ad offerta libera. Per ulteriori informazioni: info@museodiartiemestieri.it