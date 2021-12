Capodanno al Teatro Tivoli: "Veleno per Topi" spettacolo in dialetto bolognese

Venerdì 31 dicembre lo spettacoli in dialetto bolognese "Veleno per topi" al Teatro Tivoli. La vita di Ottavio è proprio un inferno: i topi in casa, le continue vessazioni della moglie bisbetica, i figli fannulloni. Ottavio è ormai pronto a rassegnarsi, quando il consiglio di un amico d'infanzia gli apre gli occhi per fargli vedere come poter rimediare "dolcemente" ai suoi problemi.

Ma non tutto va come deve andare e tra esilaranti equivoci e strampalati malintesi, si troverà comunque il modo per sistemare le cose.