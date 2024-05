Emozioni e motori: incontro con i piloti della scuderia Ferrari driver academy a Castel guelfo the style outlets

Castel Guelfo The Style Outlets, con Scuderia Ferrari Driver Academy e Puma, annuncia un evento straordinario pensato per tutti gli appassionati di motori, e non solo, di ogni età.



In vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia-Romagna in programma a Imola dal 17 al 19 maggio, l’outlet regalerà a tutti i visitatori un'esperienza unica: mercoledì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.00, Oliver Bearman, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels*, i talentuosi giovani piloti della Ferrari Academy, saranno nel centro per trascorrere un pomeriggio con i fan all’insegna dell’adrenalina e della passione per il Cavallino Rampante. A presentare l’evento e a intrattenere il pubblico, Carlo Vanzini, giornalista e telecronista sportivo nonché responsabile del team Sky di Formula 1.



Incontra i Piloti della Ferrari Driver Academy

Mercoledì 15 maggio alle 16.30 le luci verdi si accenderanno nel centro e daranno il via all’evento. Accanto allo store di Puma, Oliver, Dino, Maya e Aurelia metteranno alla prova i loro riflessi sfidandosi tra loro e sfidando i presenti al reaction game: di fronte a una struttura dotata di trenta pulsanti i partecipanti dovranno essere più veloci degli avversari a schiacciare i pulsanti che, in maniera casuale, si accenderanno uno dopo l’altro. Più si sarà veloci, più si potranno accumulare punti e più aumenteranno le possibilità di raggiungere la vetta della classifica. Obiettivo? Essere forever faster e non lasciarsi intimidire dalla concorrenza.



Non solo, appositamente per questa giornata speciale, nel centro verrà installato anche un simulatore di guida, che sarà a completa disposizione di tutti, per provare l’emozione di guidare una monoposto di Formula 1.



Non mancherà anche un momento meet & greet con i piloti. Davanti al punto vendita di Puma, infatti, i clienti potranno farsi scattare foto e fare selfie con i loro beniamini su un vero e proprio podio e approfittarne per farsi autografare gli acquisti appena fatti per un (auto)regalo irripetibile.



“Questa collaborazione con Puma e Ferrari Driver Academy è per noi molto importante perché ci dà l’opportunità di rafforzare, ancora una volta, il legame con il territorio che ci circonda e che ci ha accolto ormai venti anni fa e di celebrare il nostro impegno costante nei confronti dello sport, e delle donne nello sport. Siamo certi che la nostra clientela vivrà momenti indimenticabili in compagnia dei talenti dell’Academy di Maranello." commenta Luca Piccolo, center manager di Castel Guelfo The Style Outlets.



Ubicato nel cuore della “Terra dei Motori”, luogo dove è nata e ha sede Ferrari - la casa automobilistica più titolata nel campionato del mondo di Formula 1 - e situato a soli venti minuti da Bologna, l’outlet di Castel Guelfo è da sempre legato fortemente al territorio di cui è parte integrante e al mondo dello sport. Valorizzare, arricchire e creare opportunità per l’area su cui sorge lavorando a stretto contatto con attori locali d’eccellenza come Ferrari è nel DNA del centro sin dalla sua apertura nel 2004. Inoltre, in una regione in cui lo sport, e in particolare il motorsport, ricopre un ruolo rilevante nella vita della comunità, l’outlet di NEINVER - player di settore leader a livello europeo – con la sua vasta scelta di brand sportivi premium, tra cui il noto marchio tedesco Puma**, è oggi il punto di riferimento per gli amanti delle discipline più diverse: dal running, al fitness, passando per il trekking, il nuoto e il golf, sino allo sci e all’outdoor.



*Chi sono i quattro piloti:

• Oliver Bearman - Entrato nell’Academy nel 2021, quest’ anno è terzo reserve driver di Ferrari e, nonostante la giovane età, ha già debuttato in F1 al posto di Carlos Sainz conquistando un ottimo settimo posto;

• Dino Beganovic - Dino è un pilota svedese di venti anni che fin da bambino ha mostrato la propria classe sui kart. È entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2020;

• Maya Weug - Con il suo arrivo in Academy nella stagione 2021 è diventata la prima donna pilota ad essere ammessa in accademia. Da quest’anno veste i colori della Scuderia Ferrari al volante di una monoposto Prema;

• Aurelia Nobels - Aurelia è un’atleta brasiliana di 17 anni. È nell’ Academy dal 2022 e da inizio anno compete su una vettura che veste i colori di Puma.



**Maggiori informazioni sulla presenza di Puma nel centro: https://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/negozi/puma-outlet