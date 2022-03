Mimose fresche e parole. Donne al centro. Le iniziativa del Circolo Pd Cirenaica verso l'8 marzo

Donare un bouquet per ricordare i diritti delle donne è il più gentile dei pensieri e pensare di non farlo è l'errore più grande! E' questo l'assunto dal quale parte l'iniziativa promossa dal Circolo Pd Cirenaica in occasione della Festa della donna.

L'appuntamento è doppio. In programma per domenica 6 marzo e martedì 8 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12, presso la sede del circolo, in via Bentivogli,7/a. Per l'occasione sarà allestito uno spazio dedicato alla vendita delle mimose fresche, ad offerta libera.

Nella giornata di domenica, a sostegno dell'iniziativa interverrà l'onorevole Andrea De Maria. Atteso nella sede alle ore 10.30

Non solo fiori. Anche parole. Scambi. Sempre ponendo al centro il tema della donna.

Sempre per martedì 8 marzo il Circolo Pd, in partnership con il Circolo 2 agosto, organizza un incontro online per fare rete. Appuntamento alle ore 17.30 via Zoom (ID riunione 772 761 1067 pass code 423762)