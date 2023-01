"Venerdì 13: fortuna o sfortuna?"

Venerdì 13 porta "sfortuna" come temono molti davvero o al contrario, come pensano i giapponesi, si tratta di un giorno fortunato? Una serata semi seria per parlare di "fortuna" e "sfortuna" o meglio, chiedersi se esistano davvero pratiche e abitudini che ci mettono in una Energia positiva? Dai cornetti alle campane tibetane, alla salvia bruciata in ogni stanza, perchè l'uomo ha bisogno di credere alla fortuna ancor più di aver fiducia nei propri mezzi e risorse?





Si tratta di un incontro gratuito su prenotazione via mail a gayayoga@libero.it