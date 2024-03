"Venezia, mon amour!" è un quaderno di viaggio che attraversa tutta la storia di Venezia e che grazie alla parola dell'attore, si fa musica, scena, immagine.I rimbalzi temporali e geografici del racconto avvengono in ambienti diversi: dal paesaggio metafisico lagunare al deserto tunisino, dalla terraferma alla laguna a bordo di un Burcio Veneziano continuamente suggeriti da frammenti di viaggio.



È in questo panorama quasi surreale che si disvela la mappa/racconto disegnata da Campagne, uomo di terraferma, in barca con Sambo, misterioso personaggio, ricco d'esperienza della città-isola e dei suoi mille anni, dai pali delle prime palafitte a quelli della Conterminazione e che a tutt'oggi delimitano il territorio fatto di acqua e terra di Venezia, delicato oggetto d'amore di questo racconto, praticamente mai citato direttamente ma sempre presente, nella tela tessuta da Campagne, che si fa al tempo stesso Rustichello da Pisa e Marco Polo, nel tentativo di dettare e trascrivere storie ed orizzonti: isole, paesi, mercati, caravanserragli, dall'isola alla Cina, passando per Mestre, Marghera e tutto il Nord Est, diventando emblematicamente "terra delle villette", al di là della Tangenziale e della linea Maginot dei Centri commerciali che separa Venezia dal resto del mondo.



"Venezia, mon amour!" è un intreccio di storie antiche e contemporanee, che segue arabeschi da tappeti orientali e strani personaggi di terra e di mare di ogni parte del mondo, nel tentativo di dar dignità agli sforzi di chi ha deciso di continuare ad abitare nella città più scomoda d'Italia.