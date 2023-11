Salaborsa. La biblioteca festeggia il suo compleanno con un ricco calendario di eventi

La Biblioteca Salaborsa festeggia il suo compleanno non solo il 13 dicembre, anniversario dell’apertura avvenuta nel 2001, ma anche nelle settimane precedenti e successive, con un progetto in diversi momenti, ideato dall’illustratrice Giulia Neri.

Si inizia martedì 5 dicembre alle 18 con un doppio appuntamento: l’incontro in Piazza Coperta per presentare il volume All’ombra del vento (Psicografici Editori) e l’apertura e visita con l’artista della mostra Portami via negli spazi di Scuderie. L’autrice dialogherà con Federico Pace, autore della prefazione al volume, e Federico Falciani, editore. I tre relatori racconteranno come la pubblicazione uscita quest’anno, primo libro dell’artista, unisca le passioni di Giulia Neri per il disegno e per la scrittura, accostando le sue illustrazioni a brevi storie, frasi scritte negli anni e tenute da parte, che oggi possiamo leggere raccolte in queste pagine. Come sottolinea Pace nella prefazione: “Le parole e le immagini degli artisti dialogano segretamente con le esperienze vissute di chi le osserva e le legge. Parlano a ciò che si desidera o a ciò che si è perduto. Nei migliori casi, innescano qualcosa di cui neppure l'artista conosce fino in fondo il significato e il senso. La meraviglia delle immagini e delle parole di Giulia forse è proprio qui, in questa capacità di spingerci a attraversare, con uno sguardo nuovo e più libero, il territorio sconosciuto delle relazioni umane e insieme a lei, e grazie a lei, interrogarci su qualcosa che ci riguarda davvero”.

Dopo l’incontro si potrà visitare l’esposizione allestita in Scuderie e visibile fino a sabato 13 gennaio 2024. Il percorso presenterà una selezione di circa settanta illustrazioni realizzate tra il 2019 e il 2023, scelte da Giulia Neri per spaziare tra i diversi temi della sua ricerca. Le immagini in mostra si caratterizzano per la gamma di colori prevalentemente tenui, l’armonia della composizione e la ricorrenza di simboli quali case, nuvole, acqua, alberi ed altri elementi naturali che ingenerano un senso di quiete sospesa. Protagoniste di questi lavori sono quasi sempre figure femminili, spesso solitarie, a volte affiancate da un compagno, che rappresentano sensazioni, sentimenti e stati d’animo a partire dai quali si è messa in moto l’immaginazione dell’artista. Non mancano i riferimenti a elementi dell’infanzia che si sono persi con l’età adulta, ai gesti apparentemente insignificanti, alle piccole cose e ai momenti perfetti che rendono speciale l’esistenza.

Tra le tavole esposte, sarà svelata mercoledì 13 dicembre quella creata per il compleanno di Salaborsa, la cui immagine è al centro del manifesto 2023, che il pubblico potrà ritirare in biblioteca nell’arco della giornata (dalle ore 10 alle 20), fino a esaurimento disponibilità.

La creazione di un manifesto celebrativo per Biblioteca Salaborsa da offrire in dono alla città è una consuetudine molto amata che si replica con successo dal 2002. Le autrici e gli autori delle immagini sono stati, in ordine cronologico: Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, Eva Marisaldi, Cuoghi Corsello, Blu, Luca Trevisani, Ericailcane, Margherita Moscardini, Beatrice Alemagna, Moira Ricci, Paper Resistance, Wolfango, Dado, le To/let, Andrea Bruno, Giuseppe De Mattia, Cosimo Veneziano, Gianluigi Toccafondo, Stefano Ricci, Alberto Lot e Lufo.