I Verdena live all'Estragon

Nei giorni 29, 30 ottobre e 1, 2 novembre i Verdena live sul palco dell'Estragon Club.

Recentemente li abbiamo visti rompere un lungo silenzio discografico durato 7 anni sul red carpet dei David di Donatello al fianco dei fratelli D'Innocenzo per la pubblicazione di “America Latina, music inspired by the film”, colonna sonora del’omonimo film.

I Verdena annnunciano il loro grande ritorno sulle scene italiane con la pubblicazione di un nuovo attesissimo album il 23 settembre 2022 e un tour nei più grandi club della penisola per presentarlo dal vivo.