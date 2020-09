Verdinote, laboratori di musica per bambini sotto gli alberi

In occasione della riapertura delle sedi, Ricordi Music School organizza, al Baraccano - Casa delle Associazioni (via Santo Stefano, 119/2), una grande festa con concerti e laboratori per bambini.

Nel giardino sarà possibile scoprire le novità per l’anno 2020/2021.



Programma:



Dalle 17.30 alle 18.15 “La danza delle stelle”, Laboratorio di musica per bambini dai 3 ai 5 anni.

Il racconto di una favola sarà accompagnato da inserimenti musicali di musica classica e musica suonata live dai docenti che ne sottolineano la vicenda e le emozioni, mentre i bambini, guidati all’ascolto e alla composizione di suoni e movimenti scenici, saranno protagonisti di una coinvolgente storia immersa nelle note degli strumenti e nel verde del parco.





Dalle 18.15 alle 19.00 “Metti una canzone”, Laboratorio con concerto di musica e danza per bambini dai 6 agli 11 anni.

Non serve saper suonare o ballare, ma solo avere voglia di giocare per comporre, grazie all’aiuto di un tabellone, una canzone. Le due squadre percorreranno questo inusuale gioco dell’oca guadagnando ad ogni passo quanto necessario per la costruzione del proprio brano musicale: genere, ritmo, melodia, testo. Infine, l’esibizione per i genitori!



Dalle 19.00 alle 20.00 Aperitivo Concerto sul palco con i ragazzi e i docenti di Ricordi Music School.



Per informazioni e iscrizioni ai laboratori (20 posti disponibili)

scrivi una mail a

verdinotebo@ricordimusicschool.com

o telefona al numero 0510451151

(ritrovo 10 minuti prima all’ingresso di Via Santo Stefano 119)