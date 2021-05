"Verdinote": laboratorio per i bambini 3-5 anni e famiglie tra favole, natura e ascolto di musica classica

Due appuntamenti in Maggio, il 15 e il 29 dalle 15.30 alle 17.30. La musica come strumento di crescita e divertimento nasce dalla necessità di dare spazio ad una educazione creativa con un kit di giochi e attività ludico-formative sul ritmo, sul movimento del corpo, sull'invenzione di canzoni, favole e storie, sulla composizione musicale per l’infanzia e la costruzione di strumenti con recupero di materiali naturali. Evento a cura di Ricordi Music School.

Fa parte di: Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal comune di Bologna e dalla città metropolitana di Bologna – Destinazione turistica - Paleotto RISUONA - L’estate a Paleotto 11

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno dei locali di Paleotto11.

Per info e prenotazioni: T. 0510451151 | 393 859 9315 M. paleotto11@ricordimusicschool.com

Per raggiungere il Parco del Paleotto e centro culturale Paleotto11 (via del Paleotto 11) è possibile utilizzare i mezzi pubblici (treno, fermata di Rastignano o autobus, 13 o 96, fermata Rastignano Paleotto), la bici (20 minuti dal centro città) o l’auto (per arrivare al centro dal parcheggio è necessario attraversare una parte del parco).

