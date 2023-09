Festa di strada a Corticella: "Via Bentini in festa" domenica 1°ottobre

Domenica 1 ottobre dalle ore 10 alle 19 "Via Bentini in festa": appuntamento nel quartiere Corticella con la strada pedonalizzata e negozi aperti, Stramercato, opere del proprio ingegno, animazioni e truccabimbi, associazioni di volontariato, expo auto e moto, gonfiabile, giochi e laboratori per bambini, spettacoli, esibizioni sportive, musica dal vivo.

Per l’occasione, dalle 7.30 alle 24 di domenica 1 ottobre, sono stati adottati dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione nelle vie Bentini, Sant’Anna, London, Moliere, passaggio Marescalchi, Colombarola, Cicu, Moliere, Cechov, Gorki, Byron