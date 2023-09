"Via Guerrazzi in Festa": si chiude la strada, si accendono musica e luci

Sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 17 alle 23 torna un appuntamento attesissimo in centro: "Via Guerrazzi in Festa". Un’occasione per assaporare il fascino del centro storico di Bologna con tutti i negozi aperti, animazione e mercatino della creatività. La strada sarà pedonalizzata e si potrà passeggiare tranquillamente alla scoperta di un bellissimo pezzetto di centro storico.