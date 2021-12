Viaggio di Natale con Unduettrio a San Lazzaro di Savena

Martedì 21 dicembre alle 18,30, "UnDuetTRIO", il Trio composto dal soprano Ginevra Schiassi, dal clarinettista Luca Troiani e dalla pianista Claudia D'Ippolito daranno il loro buon Natale in musica al pubblico che sarà presente al Centro socio-culturale "La Terrazza" di Ponticella di San Lazzaro di Savena in via del Colle 1. Una serata da non perdere in cui gli artisti alterneranno musica classica a interpretazioni di musiche natalizie con ritmi classici e swingati che frequentemente hanno caratterizzato le loro interessanti e particolari esibizioni in numerosi teatri e sale da concerto italiane.

L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative antiCovid