Viaggio musicale in Europa con Luca Troiani e Claudia D'Ippolito

Lunedì 13 settembre alle 18:30 presso la Fattoria Belvedere - via Piombarola 1/a, un viaggio musicale che attraversa tutto il Vecchio Continente

Un viaggio musicale che inizia dal Nord dell’Europa e tocca i vari stati dell’Est, del Centro per poi terminare nell’area mediterranea e all’Italia.

Verranno eseguite musiche di Grieg, Mozart, musiche balcaniche e klezmer, brani famosi come la Czarda di Monti, il Carnevale di Venezia o il Concerto De Aranjuez.

Luca Troiani - clarinetto Claudia D’Ippolito - pianoforte

Al termine sarà offerta ai partecipanti la ciambella alla lavanda accompagnata dall’infuso alla cedrina.

Gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 3404867821.



In caso di pioggia il concerto si terrà in un locale dell’azienda al chiuso e non verrà annullato.Per accedere allo spettacolo sarà necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (green pass).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...