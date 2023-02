Viaggio nel mondo dei misteri

Conferenza di Paola Giovetti , fiorentina, laureata in lettere all’Università di Bologna è giornalista, scrittrice, direttore della più antica e prestigiosa rivista italiana dedicata alla ricerca psichica “Luce e Ombra”. Ha svolto attività di insegnamento coltivando al tempo stesso l'interesse per le tematiche di confine; autrice di numerosi saggi del paranormale, dell’esoterismo e della spiritualità e da alcuni anni si dedica esclusivamente alla ricerca ed alla divulgazione in questo campo e di

Michele Guandalini, bolognese, laureato in Psicologia ad indirizzo clinico presso l'Università di Padova è specializzato nella cura dei disagi giovanili integrando più metodi di intervento terapeutico: l’Ipnosi Regressiva seguendo il metodo Brian Weiss, l’evoluzione delle tecniche ipnotiche di Milton Erickson e le meditazioni guidate integrate con alcune importanti tecniche di visualizzazione in stato di rilassamento.