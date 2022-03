Viaggio nelle Marche alla scoperta dei sapori e delle tradizioni

Il 18 marzo ripartirà la stagione di CondimentiOff arrivata alla sua 4° edizione.

Un vero e proprio viaggio quello che farà il pubblico insieme agli ospiti di questo appuntamento. Una regione tra le più ricche per tradizioni e sapori: le Marche. La cucina delle Marche è variegata come i suoi panorami. L’unica regione italiana con il nome al plurale, pluralità che si riflette anche nelle sue abitudini culinarie. Una terra che si allunga tra il mare Adriatico e gli Appennini, ondulata da boschi e colline. Queste caratteristiche spesso si riflettono anche sulla tavola con prodotti e piatti che uniscono “mari e monti”. Prima regione a dotarsi di una legislazione in materia Bio, le Marche rappresentano il fiore all'occhiello di uno sviluppo che sembra non aver tregua. Dai prodotti da forno al pesce azzurro, dalle paste fresche ai tartufi, senza dimenticare i vini DOC e DOCG. I prodotti quindi ma anche il territorio, le politiche legate alle scelte produttive, le tradizioni. Di questo e tanto altro parleranno Ketti Pompili e Vincenzo Maidani. Lei eclettica, studiosa e creativa, sempre alla ricerca di nuove sfide senza trascurare la tradizione. Lui, promotore di un’educazione alla corretta alimentazione, alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla comunità. Un incontro quindi che è un intreccio di storia, cultura e tradizioni alla scoperta dei loro prodotti che, oltre ad incuriosire, faranno venire la voglia di partire ed assaggiare tutto. Incontrare una specialità in ogni nuova città, in ogni nuova contrada, perché le Marche sono il vero ponte - anche culinario - tra nord e sud d'Italia.

Al termine dell'incontro brindisi di inaugurazione, rigorosamente con un vino marchigiano.



GLI OSPITI



VINCENZO MAIDANI. Dopo la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino e, in seguito al prescritto periodo di praticantato, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la sede della Corte di Appello di Ancona. È titolare dello Studio Legale Maidani con sede in Cagli e contitolare dello Studio Legale Guidi Maidani e Rossi con sedi in Urbino e Rimini. Anche nella professione ha voluto mantenere un rapporto stretto con i territori montani in cui è nato e vive. Durante la sua vita ha svolto un’intensa attività associazionistica sia a livello locale che nazionale. In particolare, è stato socio della Pro Loco di Cagli, del Circolo Cittadino “Dionigi Atanagi” di Cagli, del Fondo per l’Ambiente Italiano; è stato vice Presidente e Segretario dell’Associazione Giochi Storici di Cagli, è Consigliere della Venerabile Confraternita degli Artieri di Cagli. Come appassionato di eno-alo-gastronomia e convinto promotore di un’educazione alla corretta alimentazione attenta alla valorizzazione delle risorse del territorio e alle specificità delle Comunità che li vivono, è attualmente Fiduciario-legale rappresentante della Condotta Slow Food del Catria e Nerone e Legale Rappresentante di Slow Food Marche. E' sposato con Alessandra, insegnante di lettere, e ha due figli: Francesco e Bernardo. Vivono e resistono tutti insieme a Cagli.