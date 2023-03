In occasione della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, Fondazione Golinelli propone un ricco calendario appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati ad attività interattive e inclusive in presenza, rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni.

Partendo dalla visita a una selezione degli oggetti esposti e attraverso attività interattive e inclusive, le/i partecipanti esplorano le diverse anime dello scienziato Ulisse Aldrovandi, iniziatore della moderna scienza naturalistica. Le attività offriranno l’occasione per riflettere sulla condizione dell’essere umano e sul progresso, tra passato e investigazione di scenari futuribili.



Per l’intera durata dell’esposizione inoltre, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 15 alle 19, sarà disponibile un’area dedicata a bambine/i dai 3 ai 6 anni, che per un’ora, gratuitamente e senza prenotazione, potranno giocare in modo intelligente, in uno spazio allestito appositamente per loro da Franco Panini Editore.



Gli adulti che accompagnano bambine/i e ragazze/i potranno inoltre accedere a “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldovrandi” con un biglietto ridotto che dà la possibilità, previa prenotazione, di partecipare alle visite guidate, previste il sabato e la domenica alle 11 e alle 16.30. Ad attenderli un connubio inconsueto e originale tra reperti e oggetti delle collezioni museali del Sistema Museale di Ateneo, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, originali exhibit tecnico-scientifici immersivi e interattivi, quadri di Bartolomeo Passarotti, Giacomo Balla, Mattia Moreni, opere d’arte – dipinti, sculture e installazioni – di Nicola Samorì e oggetti, strumenti, video e immagini provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, in una visione unitaria della cultura e di alleanza tra arte e scienza.



IL LABORATORIO VIAGGIO NELLO SPAZIO: IL SISTEMA SOLARE (23 aprile)



Della durata di un’ora e trenta minuti prevede un primo turno dalle 15 alle 16.30 per bambine/i dai 6 ai 9 anni e un secondo turno dalle 17 alle 18.30 per ragazze/i dai 10 ai 13 anni