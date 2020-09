Sabato 26 settembre alle 20:00 "Vicini Vicini", Roberta Giallo, Marco Melluso e Diego Schiavo si raccontano.

• Presenteremo "Vicina Vicina", il nuovo album di ROBERTA GIALLO

• Presenteremo il film Il conte magico di Marco Melluso e Diego Schiavo, che si uniranno a Roberta in un un bellissimo dialogo tra amici.



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, ti chiediamo di prenotare il tuo posto, scrivendoci o chiamando lo 051.5060789



"Vicina Vicina" non è un album: è un'opera concettuale, la mia sentita testimonianza di un momento inedito, che ha visto e vede tuttora gli artisti muoversi tra grandi incertezze e insormontabili difficoltà.



Ed è altresì un'opera di denuncia, in un Paese che non tiene in considerazione adeguata l'Arte e gli artisti, e in un mondo in cui sembra che il Bello non sia più il nutrimento necessario per lo spirito degli esseri umani.



Ho fotografato, documentato e rappresentato in modo autentico quest'epoca segnata dalla decadenza morale e dal relativismo ipertrofico, senza "fingerla" migliore, denunciando lo stato di cose doloroso, penoso e barbaro in cui versa, e ho volutamente utilizzato "i suoi stessi strumenti di schiavitù" per realizzarlo, registrandolo quindi con un telefonino.



L'utilizzo di questo mezzo non è affatto casuale: viviamo un mondo pieno di contraddizioni in cui si realizzano produzioni discografiche in alta definizione sonora, salvo poi consumarle su supporti con scarsissima riproduzione sonora, a cui ormai siamo tutti abituati.



Ho preferito quindi anteporre alla forma la Sostanza, la quale "Sostanza" risiede nell'anima vibrante ed eterna delle canzoni che ho scelto.