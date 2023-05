I "Vicious Rumors" live all’Alchemica Music Club

Sabato 13 maggio, a partire dalle ore 20, all’Alchemica Music Club di Bologna, Mostro Production, Rocknrolla Eventi ed Etrurian Legion Promotion annunciano la line up completa per la data di Bologna del tour europeo dei Vicious Rumors.

VICIOUS RUMORS + Tarchon Fist + Broken Wings + Disbeliever

I Vicious Rumors, band americana dedita all’heavy e al power metal nata agli inizi degli anni ‘80 in California, incarnano perfettamente quello che è l’heavy metal statunitense. Durante questo tour europeo la band proporrà dal vivo un set tratto da tutti gli album pubblicati da Atlantic Records. Alla voce l’ex cantante dei Metal Church, Ronny Munroe.

I TARCHON FIST, heavy metal band nata nel 2005. Il nome deriva da Tarchon, dio della tempesta etrusco e con “Fist”, pugno, la band vuole sottolineare la propria potenza sul palco. Con quasi 20 anni di attività e innumerevoli live, la band ha portato la propria musica in giro per l’Italia e l’Europa.

Questa serata li vedrà presentare dal vivo il nuovo album The Flame Still Burns.

I Broken Wings, nati a Udine nel 2017. La loro musica è un rock potente ispirato da generi quali Heavy Metal, Hard Rock e Rock’n’Roll anni ‘70 / ‘80.

I Disbeliever, nati nel 2008 a Pisa, ci portano un mix di rock e gothic metal potente e moderno con un occhio di riguardo alle atmosfere più sulfuree.

Data in collaborazione com Morrigan Promotion, SoundsRock Agency ? Arcanum - Bottega d'Arte e Tattoo Studio.