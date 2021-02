Perché giochiamo ai videogiochi? Sabato 6 febbraio "La stanza delle meraviglie"

Sabato 6 febbraio "La stanza delle meraviglie" online alle 9.30 per promuovere la narrativa contemporanea. Un ciclo di 6 appuntamenti per affrontare e approfondire i diversi linguaggi narrativi volti a fornire strumenti teorici e operativi per promuovere la cultura per adolescenti, con attenzione specifica alle differenze tra le singole età.

Dall'analisi dei videogiochi tra interattività e rischi, si passerà ad un percorso affascinante tra nuove proposte letterarie e gli sviluppi del fumetto giapponese in Italia, per poi concludere il corso in un incontro con un autore. Il corso prevede una costante interazione con i pa rtecipanti ai quali è richiesta la disponibilità a leggere i titoli proposti dopo ogni incontro. Sabato 6 febbraio 2021, ore 9:30 - 12:00 è la volta di UN ALTRO MODO DI NARRARE: I VIDEOGIOCHI (PARTE 1)

Perché giochiamo ai videogiochi? Cos’ha di diverso questo linguaggio, al punto da renderlo la prima industria dell'intrattenimento? In che modo le sue specificità impattano sull’esperienza narrativa? Dopo una panoramica della recente esplosione videoludica, ci concentreremo su uno dei punti fondamentali del videogioco: l’interattività, e su come questa modifichi la fruizione narrativa. Con Matteo Gaspari.