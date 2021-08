Vidiciatico Street Food: cibi di strada, musica e divertimento

Torna l'attesissimo appuntamento di fine estate che porta sull'Appennino bolognese cibi di strada, musica e divertimento: Vidiciatico Street Food. Sabato pomeriggio per i più piccoli spazio truccabimbi e spettacolo di magia e bolle di sapone con il Mago Leo da Italia's Got Talent.

Da venerdì 27 a domeniva 29 agosto torna dopo la pausa forzata dello scorso anno il Vidiciatico Street Food, attesissimo appuntamento di fine estate che riempirà le vie del Borgo Antico di Vidiciatico (BO) con i profumi e i sapori deI cibi di strada della tradizione italiana.

Il tutto da gustare seduti ai tavoli posizionati lungo le vie del paese, annaffiato dalla beer selection firmata Beer Brothers On The Road - che proporranno alla spina le creazioni di piccoli produttori del panorama italiano e non solo – e musica dal vivo. Lungo le vie del Borgo sarà inoltre presente un mercatino artigianale con originali opere del proprio ingegno.

La sera spazio alla musica: venerdì 27 appuntamento con i GREEN RIVER, un tuffo tra il Country Blues ed il Southern Rock, mentre sabato 28 sarà la volta dei SINGLE STYLE, cover d'autore al femminile.

Per i piccoli ospiti della festa da non perdere il pomeriggio di sabato: a partire dalle ore 16 oltre allo spazio truccabimbi protagonista sarà il MAGO LEO, che direttamente da ITALIA'S GOT TALENT presenterà la sua esibizione di magia e bolle di sapone.

L'evento si svolgerà con ACCESSO LIBERO in piena sicurezza: si ricorda la necessità come da normativa nazionale di Green Pass, da esibire in caso di eventuali controlli interni alla manifestazione da parte delle forze dell'ordine.

VIDICIATICO STREET FOOD è un evento organizzato dalla Pro Loco di Vidiciatico. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

ORARI:

VEN. 23: dalle 18 alle 24

SAB. 24: dalle 11 alle 24

DOM. 25 dalle 11 alle 16