"Vieni Notte, a Bere Luce": concerto per il Giorno della Memoria al Baraccano

Prezzo Biglietto intero 15€ - ridotto 10€. Riduzioni: under 30, over 65, Card Cultura

Domenica 23 gennaio, per il Giorno della Memoria, il concerto "Vieni Notte, a Bere Luce" al Teatro del Baraccano.

Due brani importanti della storia della musica ci aiutano a tenere viva la Memoria. La Kammersymphonie n.9 di A. Schönberg rappresenta una pietra miliare nella sua evoluzione artistica ed in quella della storia della musica. Qui la sperimentazione del compositore si spinge verso la ricerca di un nuovo assetto strumentale ed espressivo, allontanandosi dal gigantismo orchestrale del sinfonismo tardo romantico, optando per una

dimensione ed uno stile breve e conciso.

Schönberg, padre della “dodecafonia”, fu costretto nel 1933 a lasciare la cattedra di composizione a Berlino a causa delle leggi razziali.

Il Quatuor pour la fin du Temps di O. Messiaen fu eseguito il 15 gennaio del 1941, in un edificio del campo di concentramento di Görlitz, che venne usato come auditorium, di fronte a cinquemila prigionieri dello Stalag VIII-A.

I due brani saranno eseguiti dai solisti dell’Orchestra del Baraccano, diretti da Giambattista Giocoli.

La casa editrice Caissa Italia presenterà Sassolino, un albo illustrato definito miglior libro 2020 secondo IBBY Lituania, nominato alla Bologna Children’s Book Fair e al Nami 2021 e incluso nella Honour List IBBY 2022. Il libro, ricco di intense illustrazioni, affronta il tema della Shoah e della Memoria con particolare delicatezza e sensibilità, attraverso la storia di amicizia tra due bambini e… “quando tutto sembra essere dolore, un sassolino porta un messaggio di amicizia, speranza e sopravvivenza” (Sassolino).

Orchestra del Baraccano: direttore Giambattista Giocoli, Filippo Mazzoli flauto, Stefano Franceschini clarinetto, Roberto Noferini violino, Andrea Noferini violoncello e Denis Zardi pianoforte.

una produzione MEB Museo Ebraico di Bologna, Teatro del Baraccano, ATTI SONORI con la collaborazione di Caissa Italia editore

Programma:

Arnold Schönberg

Kammersymphonie N° 9

arrangiamento di Anton Webern

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Olivier Messiaen

Quatour pour la fin du Temps

per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

1. Liturgie de cristal

2. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

3. Abîme des Oiseaux

4. Intermède

5. Lounge à l’Éternité de Jésus

6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes

7. Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

8. Louange à l’immortalité de Jésus

