VIII giornata di studio sul restauro del contemporaneo. Il cemento come espressione artistica e le malte adesive di supporto

Venerdì 3 febbraio dalle ore 9.00 alle 18.30, nell’ambito di ABABO ART WEEK, l'Accademia di Belle Arti di Bologna organizza, in collaborazione con IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation), la tradizionale giornata di studio sul restauro del Contemporaneo, giunta quest’anno all’ottava edizione.



L’evento, quest'anno dedicato al cemento come espressione artistica e alle malte adesive di supporto, si svolgerà nell’Aula Teatro dell'Accademia e vedrà confrontarsi curatori, restauratori, artisti ed esperti di tecnologie attinenti al settore.



Il cemento, materiale di largo uso in edilizia, viene sperimentato in campo artistico fin dall’inizio del XX secolo. Usato puro o abbinato ad altri materiali, scelto come mezzo scultoreo per realizzare opere di grandi dimensioni, per decorare superfici dell’architettura, come materia in sé, o come supporto di dipinti e mosaici, non sempre ha mantenuto le aspettative conservative e soprattutto estetiche, eppure ancora oggi alcuni artisti lo scelgono come mezzo espressivo. Con questo incontro si vuole quindi valutare la valenza artistica di questo materiale, spesso assimilato a quello dell’edilizia, e interrogarsi su una sua specificità conservativa autonoma.



La giornata di studio cercherà di fare il punto anche sulle malte adesive di supporto, nate a base cementizia e impiegate per opere tridimensionali, la cui durata dipende spesso proprio dalle caratteristiche di tali materiali.



Comitato Scientifico

Graziella Accorsi, Lorenzo Appolonia, Giorgio Bonsanti, Giovanna Cassese, Andrea Del Bianco, Augusto Giuffredi, Antonio Rava, Camilla Roversi Monaco, Elena Spoldi, Lucia Vanghi.



Per informazioni e modalità di iscrizione

www.igiic.org



Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Teatro

Via delle Belle Arti, 54, Bologna

www.ababo.it



ABABO ART WEEK è il calendario di appuntamenti sviluppato in collaborazione con ART CITY Bologna, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali coordinato dall’Area Arte Moderna e Contemporanea del Settore Musei Civici Bologna, in concomitanza con Arte Fiera.