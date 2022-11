"L'Olimpo sopra Bologna". Villa Aldini e la collina sacra dell’Osservanza

Dal 25 al 27 novembre, organizzate in quattro sessioni e scandite secondo una sequenza cronologica, le voci di molteplici narratrici e narratori si alterneranno per raccontare le origini, le leggende e le vicende del complesso monastico, la nascita, la costruzione e la decorazione di villa Aldini, l’abbandono del progetto seguito da un progressivo declino, interrotto da nuove accensioni innescate dal suo potenziale scenografico, culminate nella scelta di Pier Paolo Pasolini di utilizzarla come set per il film Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti di archiviozeta hanno fortemente voluto, progettato e organizzato queste giornate, pensate come occasione unica di approfondimento e riflessione su questo luogo meraviglioso e pieno di complessità. Un momento di scoperta, di scavo negli archivi, per approfondire e far riaffiorare la memoria di questa antica collina sacra e profana, con l’obiettivo non solo di ampliarne la conoscenza ma anche di contribuire alla sensibilizzazione nei confronti del suo destino, affinché sia restituito alla vita della collettività.

Il percorso si concluderà domenica 27 novembre al mattino con una sorta di rito propiziatorio: una lettura en plein air itinerante nel parco della villa, a contatto con gli alberi, delle parole ramificate di Dino Buzzati.

Programma:

Venerdì 25 novembre

LA COLLINA SACRA NEL MEDIOEVO

mattina, Museo internazionale e biblioteca della musica

Palazzo Aldini Sanguinetti, strada Maggiore 34

10.30 saluti

10.45 Alessandro Vanoli, Culti e miti della collina: una prospettiva sull’Osservanza

11.15 Francesca Roversi Monaco, La fondazione della Rotonda del Monte tra storia e leggenda

11.45 Paolo Cova, Rotonda del Monte anno zero: i loca sancta gerosolimitani in Emilia

12.15 Gianluca del Monaco, Il Trecento bolognese nella Rotonda del Monte: la Madonna della Vittoria e la Madonna di Giovanni da Piacenza di Simone di Filippo

12.45 Giacomo Alberto Calogero, Il cardinale Bessarione, Galasso ferrarese e un “mortorio” della Vergine intorno al 1455

LA COLLINA PROFANA

pomeriggio, Villa Aldini

via dell’Osservanza 35/37

15.00 visita alla Rotonda

15.30 Francesca Lui, Il palazzo di città e la villa “al Monte”. Le residenze di Antonio Aldini nella Bologna napoleonica

16.00 Silvia Medde, Protagonisti e progetti della trasformazione del complesso del Monte d’inizio Ottocento in «museo d’arti viventi» per Antonio Aldini

16.30 Antonella Mampieri, Un Olimpo per Napoleone. La vicenda del frontone di Villa Aldini: iconografia programmatica, modelli tra Antico e Moderno, tecniche esecutive

17.15 domande e riflessioni conclusive

Sabato 26 novembre

RESTAURI E NUOVI ABBANDONI

mattina, Villa Aldini

via dell’Osservanza 35/37

10.30 saluti

10.45 Daniele Pascale Guidotti Magnani e Valentina Gili, La Madonna del Monte riscoperta. L’opera di Guido Zucchini e della Bologna Storico Artistica a Villa Aldini

11.15 Sofia Nannini, L’altra villa: la casa di riposo per le madri e le vedove di guerra (1937–43)

11.45 Tarcisio Arrighi, Il GVC per trent’anni a Villa Aldini

12.15 visita alla mostra Pasolini a Villa Aldini

IL NOVECENTO

pomeriggio, Museo Civico Medievale

Palazzo Ghisilardi Fava, via Manzoni 4

15.00 saluti

15.15 Enrico Tabellini, La città come palcoscenico: le Feste Musicali a Villa Aldini

15.45 Roberto Chiesi, L’immagine di Villa Aldini in “Salò”

16.15 Roberto Diolaiti, Il Parco di Villa Aldini: panorama superbo per i viaggiatori del passato e cornice verde straordinaria per avvicinare alla natura e al paesaggio i cittadini del futuro

16.45 Jadranka Bentini, 1831-2021 Quasi due secoli di storia per salvare Villa Aldini: dal primo Comitato costituitosi nel 1831 al nostro Comitato del 2021

17.15 conclusione e riflessioni finali sul futuro di Villa Aldini

Domenica 27 novembre 2022

BOSCO VECCHIO/ ramificazioni da Dino Buzzati

11.00 partenza dal grande cedro di Villa Aldini, via dell’Osservanza 35/37

una lettura itinerante nel parco

con Diana Dardi, Gianluca Guidotti, Giuseppe Losacco, Enrica Sangiovanni

in occasione della Giornata nazionale degli alberi

Bosco Vecchio è una lettura itinerante a contatto con gli alberi: le parole ecologiche di Dino Buzzati sono ramificazioni del mito ma raccontano anche la minaccia in cui siamo immersi. Si attraversa la foresta sacra, abitata da geni, dove affonda le radici l’infanzia dell’umanità, luogo incontaminato che contiene un presentimento d’amore e su cui incombe il vento della distruzione.