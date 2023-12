Domenica 17 dicembre a Villa Smeraldi-Museo della Civiltà Contadina "Open day del gusto - Sapori e atmosfere del Natale" Appuntamento dedicato ai prodotti del territorio, con uno sguardo sul mondo dell'artigianato

Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi, del suo parco storico e del Museo della Civiltà Contadina, domenica 17 dicembre dalle 10 alle 19 circa torna l'atteso Open Day del gusto "Sapori e atmosfere del Natale": l'appuntamento dedicato ai prodotti del territorio, con uno sguardo sul mondo dell'artigianato. Il ricco programma sarà occasione di incontro tra la cultura, le tradizioni contadine, la gastronomia e i prodotti della terra.

Dalle 10 fino alle 19, la Villa e il Museo ospiteranno mostre, laboratori, degustazioni, corsi e visite guidate.

Per tutta la giornata il Museo sarà aperto gratuitamente e sarà presente un mercato contadino di produttori e artigiani del territorio, con degustazione e vendita all’interno della Villa e dei padiglioni del Museo. Per i più piccoli sarà aperto tutto il giorno l’Ufficio di Babbo Natale: i bambini potranno lasciare la letterina sulla sua scrivania o consegnargliela di persona nel pomeriggio, e, alle 14.30 si terrà il laboratorio conclusivo dello Spazio Cinni "I biscotti di Natale". Sarà inoltre possibile visitare "Ode alla cipolla" , mostra delle tavole originali di Felicita Sala, per l’albo di Alexandria Giardino edito da Rizzoli, per la rassegna Junior Poetry Festival. A cura della Libreria Lèggere Leggére.

Ci sarà poi una esposizione e realizzazione in diretta di presepi artistici, a cura di Daniele Calzolari e nel pomeriggio Zampogne Zampanò, con Marco Tadolini e Matteo Rimini: la musica tradizionale delle zampogne, dal folclore tradizionale alle classiche musiche natalizie, porterà l'atmosfera delle feste tra gli spazi del Museo e di Villa Smeraldi.

Da segnalare anche l’apertura straordinaria della biblioteca del Museo della Civiltà Contadina, in occasione dei suoi 20 anni, con esposizione di una selezione di volumi storici.

Tutte le iniziative salvo mercato contadino, ufficio di Babbo Natale, visita libera museo e mostre temporanee, necessitano di prenotazione obbligatoria via mail a segreteria.museo@ cittametropolitana.bo.it o al numero (anche messaggio WhatsApp) 331 6779664

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo all’interno degli spazi museali.