Vincenzo Salemme in "Natale a casa Cupiello"

Dal 14 al 17 marzo 2024 Vincenzo Salemme in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Natale a casa Cupiello.

Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 con un atto unico al quale si aggiunsero poi, in diverse fasi, altri due atti che hanno completato quella che oggi è la versione ultima e definitiva della pièce. La sera di Natale del 1977 la commedia registrata venne trasmessa dalla Rai divenendo un vero e proprio classico del teatro televisivo. «Ho conosciuto Eduardo nel 1977. Andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, un camicione da notte e i mutandoni che finivano dentro i calzettoni di lana. Era il costume della commedia più bella, più amara, più divertente, più sentimentale, più intensa, più malinconica, più festosa, più struggente della storia: Natale in casa Cupiello», con queste parole Vincenzo Salemme racconta il suo incontro con Eduardo Di Filippo e si fa portavoce della semplicità e dell’amore con i quali ha deciso di mettere in scena questo capolavoro del teatro italiano.

Una Produzione Chi è di scena! e Teatro Diana

di Eduardo De Filippo

regia Vincenzo Salemme