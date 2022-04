Vinicio Capossela dal vivo: così il cantautore ripercorre il suo repertorio

Lunedì 11 aprile Vinicio Capossela in concerto sul palco del Teatro Duse. In occasione di Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards il cantautore ripercorrerà il repertorio dei suoi standard personali dei primi album, accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Enrico Lazzarini e Antonio Marangolo che dei primi tre dischi aveva curato gli arrangiamenti, a partire da quel All’una e trentacinque circa a cui il titolo del concerto si richiama.