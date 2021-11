Vinokilo: il vintage a un tot al chilo

A Bologna il più grande pop-up shop di Vintage al Kilo d’Europa! Non solo vintage: tantissime altre attività come musica, food e drinks, market di design e artigianato, talk e proiezioni. Tantissimi pezzi unici di abbigliamento vintage, migliaia di alternative di capi d’abbigliamento diversi per tipologie, come cappotti, trench, bomber, camicie fantasy e di flanella, jeans, pantaloni, giacche e tanto altro ancora! Articoli diversi per brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie, dalla XXS alla plus.

Accessori unici e rari, come borse in pelle, scarpe, cinture e molto altro.

I prezzi al chilo variano a seconda della qualità e della quantità degli articoli presenti:

Giovedi - € 45/kilo

Venerdì - € 45/kilo

Sabato - € 40/kilo

Domenica - € 40/kilo

Con un kilo di abiti potrai ottenere anche un outfit completo!

Non preoccuparti se non sarai il primo ad entrare. Ci saranno sempre un sacco di abiti diversi tra loro da provare, tutti i giorni, a tutte le ore.



Accettiamo sia carte che contanti, ma preferiamo pagamenti con carte di credito. L’obiettivo è di affrontare il tema della sostenibilità anche nel mondo dei pagamenti!



A causa delle norme igienico-sanitarie Covid-19:

- Sarà obbligatorio possedere il GREEN PASS per poter accedere all'evento

- E’ obbligatorio indossare la mascherina

- E’ vietato l'ingresso alle persone con sintomi di malattie respiratorie acute.