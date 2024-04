"Vintage e non...": torna l'edizione primaverile del market negli studi dello Zecchino d'Oro

Torna anche questa primavera il mercatino vintage negli studi dello Zecchino d'Oro dell'Antoniano. Le date sono da giovedì 11 a lunedì 15 aprile per la trentaduesima edizione del mercatino "Vintage e non", organizzato dalle socie di Antoniano insieme. Cinque giorni all’insegna dello shopping solidale con tante bellissime occasioni. Al Vintage infatti puoi trovare davvero di tutto: giacche, gonne, pantaloni, scarpe, camicie e una bellissima area dedicata al bric a brac con bicchieri, servizi di piatti e molto altro.

Gli acquisti che fanno del bene

Quello che spendi per i tuoi vestiti e per i tuoi accessori sostiene le attività riabilitive per oltre 700 bambini con fragilità seguiti dagli operatori e dalle operatrici del Centro Terapeutico Antoniano insieme.