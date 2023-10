Violenza contro le donne e femminicidio: il musical “Abbiamo un’ora”, dell’associazione Tweet Charity

“Abbiamo un’ora” è il musical dell’Associazione bolognese Tweet Charity che tratta i delicati temi della perdita, della violenza contro le donne e del femminicidio. Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti esatti, il tempo di una visita in carcere, luogo simbolo della storia che viene portata in scena, in cui il carnefice si misurerà con la sua migliore amica. Tramite un punto di vista completamente nuovo, verrà raccontato il femminicidio dagli occhi di chi amava il colpevole.



Il progetto, con musiche di Barbara Gobbi e Luca Bellesi, liriche di Barbara Gobbi e libretto di Stefano Bonsi, prodotto dall’Associazione Tweet Charity in collaborazione con Dedalus Bologna e La Consulta delle Donne di Budrio, è strettamente legato al concetto di tempo, poiché oggi più che mai è comune il pensiero che, visti i continui casi di violenza sul territorio italiano, il tempo rimasto sia davvero poco. Poco tempo per educare gli uomini a rispettare il genere femminile, per abbattere i costrutti del patriarcato e far sì che anche gli stessi uomini combattano in prima fila per questa causa.



Il progetto prevede un workshop, ovvero una tre giorni di residenza presso le Torri dell’Acqua di Budrio il 21, 22 e 23 novembre 2023. L’ultima sera, nella stessa location, sarà presentato al pubblico quanto svolto durante i tre giorni di lavoro attoriale. Ma è solo l’inizio, in quanto il musical debutterà ufficialmente l'8 marzo a Bologna, affiancato ad una campagna di sensibilizzazione. Per realizzare tutto questo progetto, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, utile a coprire i costi vivi di messa in scena dello spettacolo (scenografie, costumi, tecnica, ecc…).



Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/abbiamo-un-ora-il-musical-contro-la-violenza-sulle-donne/