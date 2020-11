Violenza sulle donne, Gospel Forum Bologna online con "Pronte a rinascere"

A fronte della giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre istituita dall Assemblea generale delle Nazioni Unite la Gospel forum Bologna con la sua associazione onlus per la famiglia ha creato un evento online il 24 sera alle ore 21.00 dal titolo PRONTE A RINASCERE sui canali Facebook ed YouTube della stessa Gospel forum Bologna dove ci saranno testimonianze, dibattiti e discussione per portare speranza e soluzioni a questo dramma mondiale.