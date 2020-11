Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la rassegna di eventi di CUBO

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO e Iniziative di Welfare, in collaborazione con Irs Istituto per la ricerca sociale, propongono una rassegna di eventi per riflettere su questo tema.​ L'immagine selezionata per la comunicazione dell'evento è un dettaglio dell'opera Nippon Song realizzata dall'artista Luca Bellandi e appartenente alle recenti acquisizioni del Patrimonio Artistico del Gruppo Unipol​.

Sabato 21 Novembre 2020

ORE 09:30 - 10:30

Contro gli stereotipi e la violenza di genere a scuola

Un convegno per evidenziare come la scuola può contribuire a educare le giovani e i giovani al rispetto delle differenze e a contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.

Introduce Pierluigi Stefanini, Presidente del Gruppo Unipol. Intervengono: Elly Schlein Vice Presidente Regione Emilia Romagna, Alberto Alberani Responsabile del Comitato regionale Legacoop Sociali, Michela Marzano filosofa, scrittrice, prof.ssa di filosofia morale all' Université Paris Descartes. Conclude Tita Ruggeri con una performance teatrale su un testo di Eugenio Cardi scrittore.

Il convegno è composto da tre workshop dedicati a docenti e formatori in area Education dall’infanzia alle scuole superiori.

ORE 09:30 - 12:30

Educare alla parità. Traiettorie pedagogiche per un impegno corresponsabile tra scuola e famiglie + Introduzione plenaria

Workshop rivolto a docenti e formatori in area Education bambine e bambini (3-11 anni)

Coordina Francesca Dello Preite docente di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli

Studi di Firenze.

Intervengono: Daniela Paci insegnante, Giuseppina Diamanti psicoterapeuta e insegnante, Silvia Gollini Direttrice Fondazione Bet She Can.

Il workshop su prenotazione si svolge in streaming sulla piattaforma di CUBO.

ORE 09:30 - 12:30

Individuare stereotipi di genere nei modelli formativi e informativi + Introduzione plenaria

Workshop rivolto a docenti e formatori in area Education pre-adolescenti (11-15 anni)

Coordina Daniela Robasto Docente di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di Torino.

Intervengono:Davide Coero Borga progettista e comunicatore scientifico, Donatella Caione socia dell’Associazione Donne in Rete di Foggia, Linda Tallone project manager di InspirinGirls di Valore D.

Il workshop su prenotazione si svolge in streaming sulla piattaforma di CUBO.

ORE 09:30 - 12:30

Riflessioni e strumenti per il contrasto della violenza di genere con ragazze e ragazzi adolescenti + Introduzione plenaria

Workshop rivolto a docenti e formatori in area Education adolescenti (over 15 anni)

Coordina Cristina Gamberi docente dell’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne.

Intervengono: Alice Biagi Responsabile Progetto Scuola Cassero, Olivier Malcor filosofo e artista, Caterina Sasso Coordinatrice Centro Antiviolenza “Alice e il Bianconiglio”, Lucia Beltramini psicoterapeuta e docente dell’Università degli Studi di Trieste.

Il workshop su prenotazione si svolge in streaming sulla piattaforma di CUBO.

Mercoledì 25 Novembre 2020

ORE 11:30

Inaugurazione panchina rossa

Il Gruppo Unipol colloca una seconda panchina rossa a Bologna, in Via Larga sotto la Torre Unipol, dopo la prima inaugurata nei giardini di Porta Europa lo scorso anno.

In collaborazione con la Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo del Gruppo Unipol.