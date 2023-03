"Visioni Animate dal mondo" al MAST.Auditorium

Un ciclo di proiezioni per bambini e ragazzi che coinvolge grandi e piccoli nella visione di film d'animazione da tutto il mondo. La rassegna si svolge in occasione del Family Tour Day – che comprende una visita alla mostra e un laboratorio per i più giovani e le famiglie – ma è aperta a tutti i visitatori, su prenotazione.

In collaborazione con Future Film Kids.

Programma:

DOMENICA 12 MARZO 2023 ORE 17 "BIG FISH & BEGONIA". LIANG XUAN E ZHANG CHUN, CINA, 2016, 105’.

DOMENICA 19 MARZO 2023 ORE 17 "AZUR E ASMAR". MICHEL OCELOT, FRANCIA, 2006, 90’.