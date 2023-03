"Visioni sul lavoro" film e documentari dal mondo: mestieri e nuove professioni

Nei weekend dal 4 marzo al 30 aprile 2023, Fondazione MAST propone un ciclo di 9 film e 9 documentari che trattano i temi della mostra MAST Photography Grant on Industry and Work 2023 affrontando, con una visione cosmopolita e sfaccettata, le trasformazioni del lavoro in tutte le parti del globo.

Gli antichi mestieri sopravvissuti fino ai giorni nostri e le nuove professioni della gig economy, gli incontri tra culture diverse in seguito alle migrazioni, le problematiche legate ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione, i rapidi sviluppi della tecnologia nella società post-industriale, le trasformazioni economiche: dal Portogallo all’Argentina, dal Bangladesh alla Mauritania, il denominatore comune è il mondo del lavoro con le sue fatiche, le contraddizioni, le ingiustizie, ma anche i semi di speranza, solidarietà, riscatto. Il lavoro che è stato, il lavoro che verrà.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Jennifer Baichwal, regista insieme a Nicholas De Pencier di Anthropocene, The Human Epoch, Diana Sanchez, curatrice di numerosi Film Festival internazionali, e la Cineteca di Bologna.

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Programma di marzo:

Sabato 11 ore 20 al MAST.AUDITORIUM proiezione del film "SOLEIL Ô". MED HONDO, FRANCIA / MAURITANIA, 1967, 104’, V.O. CON SOTTOTITOLI.

Domenica 12 ore 20 al MAST.AUDITORIUM proiezione del film "MADE IN BANGLADESH". RUBAIYAT HOSSAIN, BANGLADESH / FRANCIA / DANIMARCA / PORTOGALLO, 2019, 95’, V.O. CON SOTTOTITOLI.

Sabato 18 ore 20 al MAST.AUDITORIUM proiezione del documentario "OUR DAILY BREAD". NIKOLAUS GEYRHALTER, AUSTRIA, 2005, 92’, V.O. CON SOTTOTITOLI.

Domenica 19 MARZO ore 20 al MAST.AUDITORIUM proiezione del film "SORRY WE MISSED YOU". KEN LOACH, UK, 2019, 100’, V.O. CON SOTTOTITOLI