"Visita guidata": Bologna la rossa

Bologna è la tavolozza di un pittore dove il rosso è sovrano assoluto e gli altri colori lo servono devotamente. Rossa è la storia di questa città a cominciare dalla croce del suo stemma, passando per il rosso cardinalizio dei suoi legati pontifici per arrivare al rosso delle sue prime amministrazioni socialiste dei primi anni del novecento. Rosse le case, i palazzi, le chiese e gli splendidi capolavori d’arte e devozione come il famosissimo COMPIANTO di Nicolò dell’Arca e certe Madonne che sembrano parlare.



Rosse le tende alla bolognese, rossi i salumi più gustosi a cominciare dalla mortadella.



Calda accogliente rossa Bologna. Se non fosse rossa che Bologna sarebbe?



Luoghi visitati:



PALAZZO D’ACCURSIO INTERNO (se disponibile la Sala Rossa) sala d’Ercole, sala del Consiglio Comunale

Cattedrale (Compianto di Alfonso Lombardi)

Chiesa di Santa Maria della Vita – il Compianto di Niccolò dell’Arca

Mercato di Mezzo

Palazzo della Mercanzia – esterno

Piazza Minghetti



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/visita-guidata-di-bologna-la-rossa