Visite guidate in inglese alla Quadreria dell’Opera Pia

Sabato 21 maggio dalle ore 10,00 alle 13,00: all’interno di un progetto CAS (creatività, attività e servizio) alcuni studenti della International School of Bologna – ISB realizzaranno, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bologna e ASP Città di Bologna, visite guidate in lingua inglese alla splendida collezione d’arte della Quadreria dell’Opera Pia di palazzo Rossi Poggi Marsili, in Via Marsala n. 7, che raccoglie dipinti dal 1500 al 1700, soprattutto di artisti bolognesi.

Le visite partiranno ogni 30 minuti circa. Accesso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti per ogni singolo gruppo.