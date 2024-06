All'Interporto di Bologna una grande galleria d'arte a cielo aperto

All'interporto di Bologna facciate e containers diventano tele di opere inedite.

L’arte urbana riveste e abbellisce un luogo unico che sarà possibile visitare gratuitamente il 23 giugno 2024.

Prenotando il proprio posto, infatti, sarà possibile effettuare un percorso di urban art all’interno dell’Interporto, un parco logistico a soli pochi passi dalla città

L’iniziativa è promossa da Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica.

L’obiettivo è quello di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree. Una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™. Il parco logistico diventa luogo di socializzazione, integrato nel tessuto urbano, contribuendo così a generare un reale valore aggiunto per il territorio.

Qui, 16 urban artist italiani di fama internazionale hanno dato sfogo alla propria creatività, contribuendo a trasformare dei continers in tele uniche nel loro genere.

Curatore di questa galleria a cielo aperto è Enrico HEMO Sironi, uno degli urban artist creatori delle opere insieme agli artisti Giorgio Bartocci, Nemo’s, Carolì, Luca Font, Kiki Skipi, Mr. Thoms, Maria / Caktus, Nulo, Senso, Cheris, Andrea Casciu, Etnik, Joys, Zed1 e Moneyless.

Prologis, nell’ambito della propria filosofia PARKlife™, ha voluto proseguire nella costruzione di un percorso museale di arte urbana presso il parco logistico di Bologna che fosse in grado di raccogliere in un unico luogo una ricchezza di stili ed interpretazioni in una logica inclusiva.

L’obiettivo primario è quello di offrire, attraverso questo inedito Museo di Arte Urbana, una panoramica su di essa in Italia, a dimostrazione della maturità raggiunta da questa forma d’arte e del suo valore sociale.

L’arte urbana è infatti uno strumento fondamentale di trasformazione di città e luoghi, frutto di commissioni pubbliche o private, e il suo linguaggio contribuisce a migliorare la percezione degli spazi, spesso invitando i cittadini a riflettere su temi di attualità.

Come prenotare

Per prenotare la propria visita guidata gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato.

L’ingresso è alle ore 10:00 ed è consentito l’accesso ad un massimo di 25 partecipanti.